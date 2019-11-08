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Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках "Барселоны"

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды. Вне поля между ними натянутые отношения, сообщает El Chiringuito TV.

Гризанн ранее говорил, что ему трудно найти общий язык с лидерами "Барселоны". Из-за этого в СМИ появились слухи о том, что между французом и аргентинцем произошел конфликт. Сам Месси позже опроверг информацию.

Антуан Гризманн перешел в "Барселону" летом 2019 года. Каталонский клуб заплатил мадридскому "Атлетико" 120 млн евро.

Темы футбол лионель месси антуан гризманн
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