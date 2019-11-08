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Источник Правда.Ру

Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия. Экс-хавбек сборной России назвал обвинения абсурдными.

"Че за вопросы? Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Я посмеюсь", - заявил Тарасов в комментарии Mash.

Ранее сообщалось, что Бузова несколько раз обращалась в полицию. Только в ноябре 2013 года это происходило трижды.

В четверг вышло интервью с футболистом Тарасовым, который допустил применение домашнего насилия.

"Есть красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может получить сразу, я считаю. Леща такого небольшого", - заявил футболист в интервью на Youtube-канале рэпера T-killah.

Для футболиста брак с Бузовой был вторым. Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, которая ждет от него второго ребенка.

Темы футбол ольга бузова дмитрий тарасов домашнее насилие
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