Бузова неоднократно обращалась в полицию после избиений Тарасовым

Ведущая и певица Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу избиений со стороны футболиста Дмитрия Тарасова. Только в ноябре 2013 года девушка три раза звонила в органы. На вызов приезжал участковый, которому удавалось успокоить спортсмена.

Бузова жаловалась, что Тарасов бьет ее. Футболист успокаивался, а девушка не писала заявление в полицию и не фиксировала побои, сообщает Mash. Такое происходило несколько раз, после чего в 2016 году пара развелась.

Ранее Тарасов в интервью рэперу T-killah заявил, что допускает применение домашнего насилия.

"Есть красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может получить сразу, я считаю. Леща такого небольшого", - заявил Тарасов.

Позже он заявил, что его неправильно поняли, а слова были вырваны из контекста.Для футболиста брак с Бузовой был вторым. Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, которая ждет от него второго ребенка.