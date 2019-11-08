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Боксер Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в начале 2020 года

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Россиянин Мурат Гассиев не будет боксировать в 2019 году. В начале 2020 года он дебютирует в супертяжелом весе. Первый бой российского спортсмена состоится в январе, сообщает ТАСС.

Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе в августе против американца Джоуи Давейко, потом бой был перенесен на 12 октября. Однако спортсмен не успевал восстановиться от травмы плеча. Позднее сообщалось о том, что бой может пройти в декабре.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

 

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