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Теннисистки устроили разборки после матча в Лас-Вегасе

Спорт » Одиночные виды » Теннис print

Канадская теннисистка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс устроили потасовку после матча турнира ITF в Лас-Вегасе. Причиной конфликта стало сильное по мнению представительницы США рукопожатие со стороны канадки.


Драка после теннисного матча.

Себов победила Паркс со счетом 6:0, 7:6 и сильно сжала ее руку у сетки. После этого между девушками началась перепалка и потасовка. Разнимать спортсменок пришлось судье.

К конфликту присоединился отец американки. Паркс выкрикнула "Она снова сжала мою руку!". Теперь эпизод рассмотрит комиссия ITF. Спортсменок могут отстранить за неподобающее поведение.

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