Полиция Венгрии предотвратила беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Полиция Будапешта предотвратила драку между фанатами московского ЦСКА и "Ференцвароша". Беспорядки могли произойти около стадиона "Групама Арена". Информации о пострадавших не поступала, сообщает посольство РФ в Венгрии.
Ранее венгерские СМИ сообщали, что перед игрой произошли столкновения между фанатами, а также болельщиков с полицией. В результате были задержаны несколько граждан РФ.
"Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников и выяснению обстоятельств их ареста", - говорится в сообщении посольства.
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.