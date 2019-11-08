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Полиция Венгрии предотвратила беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Спорт » Командные виды » Футбол print

Полиция Будапешта предотвратила драку между фанатами московского ЦСКА и "Ференцвароша". Беспорядки могли произойти около стадиона "Групама Арена". Информации о пострадавших не поступала, сообщает посольство РФ в Венгрии.

Ранее венгерские СМИ сообщали, что перед игрой произошли столкновения между фанатами, а также болельщиков с полицией. В результате были задержаны несколько граждан РФ.

"Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников и выяснению обстоятельств их ареста", - говорится в сообщении посольства.

Темы фанаты футбол фк цска будапешт беспорядки лига европы
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