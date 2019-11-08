Семак считает, что "Зениту" не хватает Кокорина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал футболиста Александра Кокорина важной частью команды. По его мнению, футболист мог бы играть уже сейчас.

Футболист вышел на свободу 17 сентября по УДО. Российская премьер-лига (РПЛ) не разрешила зарегистрировать нападающего на чемпионат вне трансферного периода.

"Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре. ", — заявил Семак в интервью "Спорт-Экспрессу".