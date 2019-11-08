Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Александр Протасовицкий, четвертый фигурант дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вышел на свободу. В отличие от своих более известных друзей, он отсидел полный срок.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были осуждены по статьям "Хулиганство" и "Побои". Трое фигурантов ранее вышли по УДО. Суд отклонил ходатайство Протасовицкого, сославшись то, что он нарушал режим в СИЗО.

Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области.