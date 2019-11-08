Овечкин вышел на 39-е место среди бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 3 очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". Он набрал две шайбы и сделал одну результативную передачу.

"Кэпиталз" одержали пятую победу подряд. Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме.

Овечкин набрал 1233 (671+562) очка в карьере в НХЛ. Он вышел на 39-е место в истории. Россиянин обошел Фила Хаусли и сравнялся с действующим хоккеистом "Питтсбурга" Сидни Кросби. Следующая цель Овечкина - Петер Штясны, на счету которого 1239 очков.