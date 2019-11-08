Нога Акинфеева снова спасла российскую команду

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снова спас свою команду. В выездном матче Лиги Европы против "Ференцвароша" голкипер сделал сэйв ногой после удара с нескольких метров. Несмотря на то, что это был игровой момент, эпизод похож на тот, который произошел в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания.



Ференцварош - ЦСКА. Нога Игоря Акинфеева.

Матч "Ференцварош" - ЦСКА завершился вничью - 0:0. Армейцы набрали первое очко в Лиге Европы. Команда отстает от второго "Лудогорца" на пять очков и имеет призрачные шансы на выход в плей-офф.