Рейтинг УЕФА: Россия не попадает даже в топ-20

Российские клубы продолжают не совсем удачные выступления в еврокубках. На этой неделе четырем командам получилось заработать 3 очка. "Зенит" и "Локомотив" проиграли в Лиге чемпионов, ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем", а "Краснодар" победил "Трабзонспор".

Всего шести российским командам (вместе с тульским "Арсеналом" и "Спартаком") удалось набрать 21 очко или 3,500 балла в рейтинг. Это только 21-й показатель в этом сезоне. Больше России набрали:

Англия - 9,285 Испания - 8,785 Голландия - 7,800 Германия - 7,714 Шотландия - 7,500 Португалия - 6,700 Италия - 6,071 Бельгия - 6,000 Франция - 5,666 Сербия - 5,250 Румыния - 4,875 Швеция - 4,750 Хорватия - 4,375 Украина - 4,200 Кипр - 4,125 Венгрия - 4,000 Греция - 3,900 Болгария - 3,625 Австрия - 3,600 Швейцария - 3,600

В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает седьмое место. За пять сезонов наши клубы набрали 44,383 балла. Португалия опережает на 1,466. Чтобы обойти соперника, нашим командам надо набрать на 9 очков больше.