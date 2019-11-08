Российские клубы продолжают не совсем удачные выступления в еврокубках. На этой неделе четырем командам получилось заработать 3 очка. "Зенит" и "Локомотив" проиграли в Лиге чемпионов, ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем", а "Краснодар" победил "Трабзонспор".
Всего шести российским командам (вместе с тульским "Арсеналом" и "Спартаком") удалось набрать 21 очко или 3,500 балла в рейтинг. Это только 21-й показатель в этом сезоне. Больше России набрали:
В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает седьмое место. За пять сезонов наши клубы набрали 44,383 балла. Португалия опережает на 1,466. Чтобы обойти соперника, нашим командам надо набрать на 9 очков больше.
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.