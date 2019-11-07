Канделаки отреагировала на слова Тарасова о "лещах" для женщин

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о своем отношении к мужчинам, которые позволяют распускать руки в отношении женщин. Ранее футболист Дмитрий Тарасов заявил, что может "дать леща" женщине, а также о "красных линиях" даже для беременных.

"Есть красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может получить сразу, я считаю. Леща такого небольшого", — заявил ранее Тарасов.

"Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие "красные линии", за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, "дать леща" и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно.

При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия, вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое.

Нет, и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходите от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг", — написала Канделаки в телеграме.