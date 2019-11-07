Очередная ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок

13-летняя российская фигуристка Майя Хромых исполнила четверной сальхов на тренировке в ледовом дворце "Хрустальный". Девушка занимает в группе тренера Этери Тутберидзе.



Четверной сальхов Хромых.

Ранее такой же прыжок сделала 11-летняя фигуристка Вероника Жилкина. Четверные прыжки делают многие ученицы Этери Тутберидзе.

На официальных соревнованиях четверной сальхов сделала только Александра Трусова. Девушки из группы Тутуберидзе в этом сезоне исполнили несколько четверных. Кроме Трусовой, это сделали Алена Косторная и Анна Щербакова.