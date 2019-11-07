Зеппельт: Россию отстранят от Олимпиады из-за отягчающих обстоятельств

Журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что в расследовании против России открылись новые "отягчающие обстоятельства". По информации известного борца с допингом, российскую сборную ждут строгие санкции вплоть до отстранения от Олимпиады.

Ранее Россию обвинили в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ведет проверку информации об изменениях данных. Заседание организации по российскому вопросу несколько раз переносилось.

По последней информации, рассмотрение дела состоится 9 ноября, а до конца года ВАДА намерено вынести окончательный вердикт. Россия дала ответы на вопросы агентства и отрицает обвинения в свой адрес. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

"Появились новые "отягчающие обстоятельства" в деле против России относительно возможной манипуляции с данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые строгие санкции (отстранение от Олимпиады), если информация подтвердится в ближайшие дни", — сообщил Зеппельт в Twitter.

Ранее сообщалось, что из-за решения ВАДА Россию могут отстранить от любых международных соревнований, в том числе Олимпиады, футбольного Евро и ЧМ.