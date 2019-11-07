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Туктамышева усложнила программу перед Гран-при Китая

Спорт » Фигурное катание print

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева изменила свою программу перед Гран-при Китая. Она изменила набор элементов и в коротком, и в произвольном прокатах, сообщает ISU.

Вместо каскада двух тройных тулупов Туктамышева исполнит каскад "тройно флип+тройной тулуп". Он имеет большую ценность по сравнению с тем каскадом, который фигуристка выполняла на этапе Гран-при США.

Туктамышева выполняла каскад на турнире серии "Челленджер" в Финляндии. В произвольной программе Елизавета заменит каскад "тройной аксель+двойной тулуп" на каскад "тройной аксель+двойной аксель".

Темы фигурное катание елизавета туктамышева серия гран-при (фигурное катание)
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