Туктамышева усложнила программу перед Гран-при Китая

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева изменила свою программу перед Гран-при Китая. Она изменила набор элементов и в коротком, и в произвольном прокатах, сообщает ISU.

Вместо каскада двух тройных тулупов Туктамышева исполнит каскад "тройно флип+тройной тулуп". Он имеет большую ценность по сравнению с тем каскадом, который фигуристка выполняла на этапе Гран-при США.

Туктамышева выполняла каскад на турнире серии "Челленджер" в Финляндии. В произвольной программе Елизавета заменит каскад "тройной аксель+двойной тулуп" на каскад "тройной аксель+двойной аксель".