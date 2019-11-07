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Рэпер группы 25/17 считает, что Хабиб не представляет Россию

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Рэпер российской группы "25/17" Андрей Позднухов (aka Бледный) заявил, что боец UFC Хабиб Нурмагомедов представляет Дагестан, а не Россию. Он признался, что в октябре 2018 года болел за Конора Макгрегора в бою против Хабиба.

Бледный назвал Хабиба замечательным бойцом, но удивился тому факту, что россиянин не выходит в октагон с флагом России. По его мнению, это может означать, что спортсмен представляет лишь Дагестан.

"Я не болел за него. Что-то флага России никогда в его руках не видел", - заявил музыкант.

Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев, в которых одержал 28 побед. В ближайшие выходные он будет секундантом на турнире UFC в Москве. Там же можно будет увидеть бой Александра Волкова против американца Грега Харди. Россиянин выйдет в октагон под одну из композиций "25/17".

Темы рэп дагестан александр волков хабиб нурмагомедов
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