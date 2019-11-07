Колобков прокомментировал манипуляции с московской лабораторией

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия не признала манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. По его словам, эксперты, работавшие с базой данных, не нашли никакого удаления результатов.

Россию обвиняют в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории. ВАДА получила базу в начале 2019 года, а обвинили россиян осенью. У министерства спорта было три недели для того, чтобы дать ответы комиссии. По словам Колобкова, 8 октября Россия направила в ВАДА письмо со всеми ответами.

"Наши эксперты считают, что никакого удаления не было, они считают, что это вопросы с работой самой системы", - приводит "РИА Новости" слова Колобкова.