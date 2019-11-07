Щербакова исполнила четверной лутц в каскаде перед Гран-при Китая

Российская фигуристка Анна Щербакова на тренировке перед Гран-при Китая исполнила каскад четверной лутц+троной тулуп. Спортсменка сейчас находится в Чунцине, где с 8 и 9 ноября будут показаны короткая и произвольная программы.



Анна Щербакова на тренировке.

Щербакова победила на этапе Гран-при в США. Она чисто исполнила каскад четверной лутц+тройной тулуп.

В случае победы Щербакова выйдет в финал Гран-при, который состоится в Турине. Спортсменка проводит первый сезон во взрослом катании.