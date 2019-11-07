Фанаты "Локо": фальшивый билет за 64 тыс. и падение с трибуны

Ажиотаж вокруг матча Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус" был настолько высоким, что многие болельщики купили фальшивые билеты. Один из фанатов заплатил за пропуск в сети 64 тыс. рублей. Стюарды не пустили поклонника "Локо" на стадион - система не распознала штрих-код.

Неприятные инцидент продолжались и во время игры. Так, один из болельщиков упал с трибуны. Он пытался прорваться на поле, но упал в ров. Фанату оказали помощь медики. Степень тяжести травм неизвестна.

"Локомотив" уступил "Ювентусу" со счетом 1:2, пропустив гол от Дугласа Косты на 93-й минуте. Туринцы вышли в плей-офф, а "Локо" идет третьим с тремя очками. От второго "Атлетико" он отстает на 4 очка.