"Наполи" оштрафует футболистов за бунт против президента клуба

"Наполи" примет меры в отношении своих футболистов, которые устроили бунт после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга". Футболисты должны были вернуться на базу клуба после игры по приказу президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, но не сделали этого.

Лаурентис заявил, что команда проведет неделю вне дома из-за неудовлетворительных результатов. Вместо этого футболисты разъехались по своим домам.

"Клуб объявляет, что продолжит защищать свои права на экономическом, имиджевом и дисциплинарном уровнях в каждой компетентной юрисдикции. Также ясно, что ответственность лежит на тренере Карло Анчелотти", — отмечено в заявлении клуба.

Аурелио Де Лаурентис провел часовую встречу с Анчелотти после утренней тренировки. Игрокам и тренерам запрещено общаться с прессой. Также у игроков могут изъять до 5% зарплаты за свое поведение.