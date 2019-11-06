Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в скором времени могут быть инициированы новые поправки в федеральный закон о физкультуре и спорте. В новом законе может быть прописан пункт, запрещающий дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности.

Колобков рассказал, что сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров.

"Кроме того, мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами", - приводит ТАСС слова Колобкова.