Глава РУСАДА ждет поддержки от Путина

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что ждет поддержки от президента России Владимира Путина. В агентстве считают, что глава государства может помочь в решении допингового скандала.

9 декабря должно состояться заседание ВАДА по российскому вопросу. Из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории РУСАДА могут лишить статуса, что грозит дисквалификацией России на международных соревнованиях.

"Ждем поддержки от президента. Мы видели, как на конференции президент Польши поддерживает антидопинговое движение. Нам нужно то же самое, нужно изменить неправильный подход. Нужно поменять людей, которые допустили то, что наш спорт уже пятый год в кризисе. Так можно потерять будущие поколения спортсменов", - приводит АР слова Гануса.

На конференции в Катовице в поддержку антидопингового движения выступил президент Польши Анджей Дуда.