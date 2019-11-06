Виталия Кличко обвиняют в госизмене и хищении средств

Бывшего чемпиона мира по боксу и главу администрации Киева Виталия Кличко обвиняют в государственной измене и хищении бюджетных средств. Против него, а также его заместителей открыты уголовные дела по нескольким статьям, сообщает УНН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дела по статьям:
Ранее в суд поступило заявление о бездействии НАБУ в отношении Кличко. К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.
48-летний спортсмен завершил карьеру в сентябре 2012 года. Мэром Киева Кличко был с 5 июня 2014 года.
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.