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Виталия Кличко обвиняют в госизмене и хищении средств

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Бывшего чемпиона мира по боксу и главу администрации Киева Виталия Кличко обвиняют в государственной измене и хищении бюджетных средств. Против него, а также его заместителей открыты уголовные дела по нескольким статьям, сообщает УНН.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дела по статьям:

  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением),
  • ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды),
  • ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств),
  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

Ранее в суд поступило заявление о бездействии НАБУ в отношении Кличко. К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

48-летний спортсмен завершил карьеру в сентябре 2012 года. Мэром Киева Кличко был с 5 июня 2014 года.

 

Темы киев бокс виталий кличко
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