Медведева ставит показательный номер под музыку Билли Айлиш

Российская фигуристка Евгения Медведева поставила номер под композицию I dont wanna be you anymore певицы Билли Айлиш. Над номером работает хореограф Джои Расселл.



Медведева представила новый показательный номер.

Ранее под музыку американки свой номер поставила фигуристка Алина Загитова. Она использовала песню Bad Guy. Номер ей поставил Даниил Глейзенгауз. Его в плагиате обвинила танцовщица Джоджо Гомес.

Загитовой пришлось немного видоизменить программу. Позже она выучила и показала новый номер.

Медведева новый номер может показать на Кубке Первого канала. Соревнования пройдут с 15 по 17 ноября.