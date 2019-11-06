Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал свой комментарий по поводу заявления футболиста Александра Ракицкого об уходе из сборной Украины. Хавбек отреагировал на пост защитника "Зенита" в Instagram.
Зинченко написал в комментариях под сообщением следующее: "Легенда".
Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 года. Он провел 54 матча, в которых забил 5 голов. В январе 2019 года он перешел в "Зенит" из "Шахтера", что вызвало скандал на Украине. После этого основной футболист перестал вызываться в команду.
Украинский футболист обвинил руководство команды в том, что оно смешало спорт с политикой.
"Я ухожу из сборной Украины. Большой футбол стал большой политикой. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?" - написал Ракицкий.
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.