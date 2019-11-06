"Ливерпуль" проведет два матча за два дня впервые за 33 года

"Ливерпуль" выступил с заявлением по поводу участия клуба в Кубке английской лиги. "Красные" проведут два матча за два дня. 17 декабря команда сыграет с "Астон Виллой", а 18-го числа в полуфинале Клубного чемпионата мира.

"Ливерпуль" сообщил о том, что принято решение отправить на матчи два совершенно разных состава. Такое случится впервые с 1986 года.

Тогда 26 декабря команда сыграла с "Манчестер Юнайтед" (0:1), а на следующий день - против "Шеффилд Уэнсдей" (1:0).