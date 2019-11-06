Российский комментатор Алексей Андронов заявил, что защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого не вызвали в сборную Украины не по политическим причинам. По его мнению, футболист просто не подходил желто-синей команде.
Сегодня Ракицкий объявил об уходе из сборной. Руководителей команды игрок питерцев обвинил в том, что они смешали политику со спортом.
Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 года. Он провел 54 матча, в которых забил 5 голов. В январе 2019 года он перешел в "Зенит" из "Шахтера", что вызвало скандал на Украине. После этого основной футболист перестал вызываться в команду.
Андронов в своем телеграм-канале привел слова главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который назвал центральных защитников, в том числе и Ракицкого, слишком медленными для выступлений в Лиге чемпионов. Во вторник питерцы уступили "Лейпцигу" (0:2).
"Исчерпывающая характеристика Ракицкого от его главного тренера. Второй гол "Ляйпциха" еще более ее раскрывает. Почему не в сборной? Не из-за политики", — написал Андронов.
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