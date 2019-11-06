Андронов: уход Ракицкого из сборной Украины не связан с политикой

Российский комментатор Алексей Андронов заявил, что защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого не вызвали в сборную Украины не по политическим причинам. По его мнению, футболист просто не подходил желто-синей команде.

Сегодня Ракицкий объявил об уходе из сборной. Руководителей команды игрок питерцев обвинил в том, что они смешали политику со спортом.

Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 года. Он провел 54 матча, в которых забил 5 голов. В январе 2019 года он перешел в "Зенит" из "Шахтера", что вызвало скандал на Украине. После этого основной футболист перестал вызываться в команду.

Андронов в своем телеграм-канале привел слова главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который назвал центральных защитников, в том числе и Ракицкого, слишком медленными для выступлений в Лиге чемпионов. Во вторник питерцы уступили "Лейпцигу" (0:2).