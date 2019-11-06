Венгер стал главным претендентом на пост тренера "Баварии"

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер стал фаворитом на должность наставника "Баварии". Французскому специалисту сделают предложение еще до конца сезона.
Как сообщает Bild, бывший тренер "Хоффенхайма" и "Лейпцига" Ральф Рангник отказался от предложения мюнхенского клуба. Сейчас он занимает пост в спортивном департаменте "Ред Булл".
Ранее "Бавария" уволила Нико Ковача. Команда на данный момент занимает четвертое место в таблице бундеслиги, отставая от лидирующей гладбахской "Боруссии" на 4 очка. В Лиге чемпионов мюнхенцы идут на первом месте, одержав три победы в трех матчах.
Ранее Венгер тренировал "Нанси", "Монако", "Нагою Гампус" и "Арсенал". С лондонским клубом он работал 22 года.
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