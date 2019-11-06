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Венгер стал главным претендентом на пост тренера "Баварии"

Спорт » Командные виды » Футбол print

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер стал фаворитом на должность наставника "Баварии". Французскому специалисту сделают предложение еще до конца сезона.

Как сообщает Bild, бывший тренер "Хоффенхайма" и "Лейпцига" Ральф Рангник отказался от предложения мюнхенского клуба. Сейчас он занимает пост в спортивном департаменте "Ред Булл". 

Ранее "Бавария" уволила Нико Ковача. Команда на данный момент занимает четвертое место в таблице бундеслиги, отставая от лидирующей гладбахской "Боруссии" на 4 очка. В Лиге чемпионов мюнхенцы идут на первом месте, одержав три победы в трех матчах.

Ранее Венгер тренировал "Нанси", "Монако", "Нагою Гампус" и "Арсенал". С лондонским клубом он работал 22 года.

Темы футбол фк бавария арсен венгер фк арсенал лондон
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