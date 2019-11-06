Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины из-за политики

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины в Instagram. Футболист объяснил это тем, что его не вызывают в команду после перехода в питерский клуб.

"Я ухожу из сборной Украины. Большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?" - написал Ракицкий.

Футболист "Зенита" заявил, что для него было честью защищать честь сборной Украины. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил команду с выходом на Евро-2020.

Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 года. Он провел 54 матча, в которых забил 5 голов. В январе 2019 года он перешел в "Зенит" из "Шахтера", что вызвало скандал на Украине. После этого основной футболист перестал вызываться в команду.