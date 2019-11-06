Менеджер Макгрегора назвал имя следующего соперника ирландца

Оди Аттар, менеджер бойца UFC Конора Макгрегора, рассказал о том, кто станет его следующим соперником. Бой состоится в Лас-Вегасе 18 января, ирландец будет драться с американцем Дональдом Серроне.

Аттар сообщил, что у него были продуктивные переговоры с UFC, во время которых стороны договорились о дате поединка и сопернике Макгрегора.

"Контракт на бой с Серроне неизбежен. Не вижу ничего, что помешает этому, за исключением непредвиденных обстоятельств. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения", - приводит ESPN слова Макгрегора.