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Менеджер Макгрегора назвал имя следующего соперника ирландца

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Оди Аттар, менеджер бойца UFC Конора Макгрегора, рассказал о том, кто станет его следующим соперником. Бой состоится в Лас-Вегасе 18 января, ирландец будет драться с американцем Дональдом Серроне.

Аттар сообщил, что у него были продуктивные переговоры с UFC, во время которых стороны договорились о дате поединка и сопернике Макгрегора. 

"Контракт на бой с Серроне неизбежен. Не вижу ничего, что помешает этому, за исключением непредвиденных обстоятельств. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения", - приводит ESPN слова Макгрегора.

Темы ufc конор макгрегор смешанные единоборства
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