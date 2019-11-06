"Челси" и "Аякс" сыграли в результативную ничью в матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лондоне и завершилась со счетом 4:4. При этом на 55-й минуте игры хозяева уступали 1:4. Затем по голу забили Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Рис Джейс.
После 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Аякс", "Челси" и "Валенсия" набрали по 7 очков. Аутсайдер группы - "Лилль" - набрал 1 очко.
В следующем туре "Аякс" сыграет на выезде с "Лиллем". "Валенсия" сыграет в домашней игре против "Челси". Матчи состоятся 27 ноября.
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