Черышев получил повреждение и может пропустить матчи сборной России

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев был заменен на 30-й минуте матча Лиги чемпионов против "Лилля". Его место на поле занял Ферран Торрес, а "летучие мыши" победили со счетом 4:1.

После игры главный тренер Альберт Селадес сообщил, что Черышев испытал неприятные ощущения в бедре. В среду россиянин пройдет медицинское обследование.

Ранее Черышев был вызван в сборную России. 16 ноября команда сыграет против Бельгии, а 19-го числа с Сан-Марино.

Черышев выступает за сборную России с 2012 года. Он провел 25 матчей, в которых забил 11 голов.