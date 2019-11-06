Заседание ВАДА по российскому вопросу состоится 9 декабря

Журналист ARD Хайо Зеппельт назвал дату проведения заседания по статусу РУСАДА. По его информации ВАДА соберется по этому вопросу 9 декабря в Париже или Лондоне.

Заседание состоится только в том случае, если свои рекомендации по поводу РУСАДА даст комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тейлором. Встреча ВАДА с Россией, на которой будет обсуждаться вопрос изучения данных московской антидопинговой лаборатории, состоится 17 ноября.

Ранее сообщалось, что комиссия ВАДА пока не может дать своего ответа из-за большого объема данных лаборатории. Вместе с тем, в агентстве хотят решить российский вопрос до конца года. 31 декабря заканчиваются полномочия главы организации Крейга Риди.

В том случае, если РУСАДА будет отстранено, российские спортсмены рискуют пропустить Олимпиаду-2020 в Токио, а также другие международные старты.