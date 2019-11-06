Чемпионка UFC Нуньес опубликовала откровенное фото с поясами

Чемпионка UFC Аманда Нуньес опубликовала в Instagram откровенную фотографию. Бразильянка на фото показала два своих пояса. Она обладает титулами в легчайшем и полулегком весе.
Пояс в полулегком весе она завоевала 29 декабря 2018 года в поединке с Кристиной Жустину. Титул в легчайшей весовой категории она защитила в бою с Холли Холм 6 июля. Всего на ее счету 18 побед при четырех поражениях в ММА.
14 декабря Нуньес проведет защиту пояса в полулегком весе против Жермен де Рандами.
Фото: instagram.com
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