Российская молодежка проиграла канадцам во втором матче Суперсерии

Молодежная сборная России уступила сборной лиги Квебека (QMJHL) во второй игре Суперсерии. Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил Рафаэль Лавуа.

В составе российской команды по шайбе забросили Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев.

За день до этого россияне обыграли команду Квебека со счетом 4:3. 8 и 12 ноября сборная Валерия Брагина проведет две игры со сборной лиги Онтарио (OHL), 14 и 16 числа состоятся игры против команды Западной лиги (WHL).