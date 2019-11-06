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Российская молодежка проиграла канадцам во втором матче Суперсерии

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Молодежная сборная России уступила сборной лиги Квебека (QMJHL) во второй игре Суперсерии. Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил Рафаэль Лавуа.

В составе российской команды по шайбе забросили Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. 

За день до этого россияне обыграли команду Квебека со счетом 4:3. 8 и 12 ноября сборная Валерия Брагина проведет две игры со сборной лиги Онтарио (OHL), 14 и 16 числа состоятся игры против команды Западной лиги (WHL).

Темы хоккей суперсерия молодежная сборная россии по хоккею
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