На девушек, укравших алюминиевого Дзюбу, завели уголовное дело

Девушки, похитившие фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, могут получить тюремный срок. Инцидент произошел в Подольске в конце октября. Две женщины в состоянии алкогольного обвинения унесли домой фигуру, которая находилась на улице.
По сведениям телеграм-канала Mash, на девушек заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Заявление в полицию написал местный активист. Видео эпизода было опубликовано в сети.
Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.