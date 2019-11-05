На девушек, укравших алюминиевого Дзюбу, завели уголовное дело

Девушки, похитившие фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, могут получить тюремный срок. Инцидент произошел в Подольске в конце октября. Две женщины в состоянии алкогольного обвинения унесли домой фигуру, которая находилась на улице.



Алюиниевый Артем Дзюба.

По сведениям телеграм-канала Mash, на девушек заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Заявление в полицию написал местный активист. Видео эпизода было опубликовано в сети.