Хабиб Нурмагомедов задал вопрос Дональду Трампу

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу. Свой вопрос чемпион в легком весе задал через главу организации Дану Уайта.
Президент UFC в Instagram опубликовал совместную фотографию с Трампом. На это отреагировал Нурмагомедов.
"Спроси у него, где виза моего папы", - написал Хабиб в комментариях к записи.
У Абдулманапа Нурмагомедова в 2016 году возникли проблемы с американской визой. Он не мог посещать поединки своего сына в США.
Президент США 3 ноября посетил турнир UFC 244 в Нью-Йорке.
Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.