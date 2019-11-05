Хабиб Нурмагомедов задал вопрос Дональду Трампу

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу. Свой вопрос чемпион в легком весе задал через главу организации Дану Уайта.

Президент UFC в Instagram опубликовал совместную фотографию с Трампом. На это отреагировал Нурмагомедов.

"Спроси у него, где виза моего папы", - написал Хабиб в комментариях к записи.

У Абдулманапа Нурмагомедова в 2016 году возникли проблемы с американской визой. Он не мог посещать поединки своего сына в США.

Президент США 3 ноября посетил турнир UFC 244 в Нью-Йорке.