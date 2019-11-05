Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор нападающих на матчи отборочного турнира Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино. В заявке на данный момент только два форварда - Артем Дзюба и Николай Комличенко.

Черчесов заявил, что не вызвал Федора Смолова из-за травмы, Федора Чалова из-за занятости в молодежной сборной, а Александра Соболева из-за того, что тот не проявил себя.

"Соболев после прошлого вызова не до конца проявил себя в чемпионате, поэтому принял такое решение", - приводит "РИА Новости слова Черчесова.

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнет 10 ноября в Сочи. Россияне сыграют с Бельгией 16-го числа, против Сан-Марино 19-го.