В "Крыльях" заявили, что смерть стюарда не связана с дракой фанатов

Смерть стюарда во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" не связана с дракой, которая произошла в подтрибунном помещении. Ранее в СМИ появилась видеозапись потасовки. Полиции удалось не допустить крупных беспорядков.

Позже сообщалось, что 55-летний мужчина, работавший стюардом, умер после драки. В "Крыльях" заявили, что эти два события не связаны.

"Это абсолютно никак не связано с потасовкой. Это было после окончания матча, произошла остановка сердца. Решается вопрос об оказании поддержки семье", - приводит заявление клуба ТАСС.

По факту инцидента на трибунах Российская премьер-лига проводит проверку. К болельщикам было применено семь протоколов по результатам игры.