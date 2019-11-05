Ковалеву запретили участвовать в боях до января 2020 года

Российский боксер Сергей Ковалев не сможет проводить бои до 2 января 2020 года. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада. Также спортсмену рекомендовано ограничиться бесконтактными тренировками до 16 декабря.

Ковалев в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.