Назван состав сборной России на матчи против Бельгии и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав команды на ноябрьские матчи отборочного турнира Евро-2020. Россияне сыграют с Бельгией 16-го числа, против Сан-Марино 19-го.
В состав команды попали 25 футболистов.
"Зенит": Вячеслав Караваев (з), Юрий Жирков (п), Далер Кузяев (п), Магомед Оздоев (п), Артем Дзюба (н).
"Локомотив": Маринато Гилерме (г), Дмитрий Баринов (п), Рифат Жемалетдинов (п), Алексей Миранчук (п).
"Спартак": Георгий Джикия (з), Зелимхан Бакаев (п), Роман Зобнин (п).
"Сочи": Сослан Джанаев (г), Фелор Кудряшов (з).
"Ростов": Дмитрий Чистяков (з), Алексей Ионов (п).
"Динамо" (М): Антон Шунин (г).
"Арсенал" (Т): Максим Беляев (з).
"Краснодар": Сергей Петров (з).
"Ахмат": Андрей Семенов (з).
ЦСКА: Марио Фернандес (з).
"Уфа": Даниил Фомин (п).
Легионеры: Александр Головин ("Монако" Франция), Денис Черышев ("Валенсия" Испания), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия).
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнет 10 ноября в Сочи.
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