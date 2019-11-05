Парикмахер Роналду найден мертвым в Швейцарии

В одном из швейцарских отелей обнаружен труп стилиста Рикарду Маркеса Феррейры, работавшего со звездами шоу-бизнеса. Одним из его клиентов был футболист Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo.

Тело парикмахера обнаружила горничная отеля в Цюрихе. Он был найден с множественными ножевыми ранениями. Также в номере стоял устойчивый запах алкоголя.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, которым оказался 39-летний бразилец. Сотрудники отеля сообщили, что между подозреваемым и парикмахером произошел конфликт в номере.