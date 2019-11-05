Во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" умер стюард

Во время матч 15-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином" умер один из стюардов стадиона "Самара Арена". Причины смерти мужчины не сообщаются, но известно, что ему стало плохо из-за "внезапного недомогания". Бригада медиков не смогла помочь стюарду, сообщает "Бизнес Online".

Ранее стало известно, что во время матча на стадионе в Самаре произошла драка между болельщиками. В сети появилось видео потасовки.

Матч завершился ничьей. "Крылья Советов" и "Рубин" не смогли открыть счет в этой встрече - 0:0.