Боксер Ковалев отправлен на отдых после больницы

Кэти Дува, промоутер боксера Сергея Ковалева, сообщила о том, что россиянин удачно прошел медобследование в больнице после боя с Саулем Альваресом. Мексиканец победил в дебютном поединке в полутяжелом весе и завоевал титул WBO. Бой завершился нокаутом в 11-м раунде.
По словам Дувы, Ковалев отправлен на отдых, а на его лице нет никаких следов.
"А вот лицо Канело выглядит как лицо проигравшего боксера. Сергею необходимо отдохнуть от бокса некоторое время, затем мы решим, что делать дальше", - заявила Дува в комментарии ТАСС.
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