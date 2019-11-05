Боксер Ковалев отправлен на отдых после больницы

Кэти Дува, промоутер боксера Сергея Ковалева, сообщила о том, что россиянин удачно прошел медобследование в больнице после боя с Саулем Альваресом. Мексиканец победил в дебютном поединке в полутяжелом весе и завоевал титул WBO. Бой завершился нокаутом в 11-м раунде.



Ковалев - Альварес. Ноакут

По словам Дувы, Ковалев отправлен на отдых, а на его лице нет никаких следов.