Макгрегор отверг все обвинения в сексуальном насилии

Оди Аттар, менеджер Конора Макгрегора выступил с опровержением по поводу обвинений в сексуальном насилии в адрес бойца. Ранее с подобными заявлениями выступили несколько девушек. Ни одно из них не завершилось расследованием или судом.

"Макгрегор категорически отрицает все обвинения. Мы это отрицаем, он отрицает. Вообще мы все знаем, кто он. Мы знаем правду", - приводит MMA Junkie слова Аттара.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получил наказание за удар пожилого мужчины в ирландском пабе. Он заплатит 1 тысячу евро.