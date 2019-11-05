В чемпионате Англии тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Руководители Английской премьер-лиги (АПЛ) запланировали встречу с руководителями клубов, на которой будут обсуждаться нюансы внедрения системы видеоассистентов рефери. ВАР используется на матчах АПЛ с начала этого сезона.

Многие клубы недовольны тем, как работает система, хотя в целом положительно относятся к ВАР. В командах хотели бы иметь возможность участвовать в работе рефери. Предлагается разрешить тренерам запрашивать до трех видеоповторов за матч, сообщает The Telegraph. Подобная практика применяется на хоккейных матчах.

В судейском комитете АПЛ без восторга приняли такое предложение. Руководители считают, что тренеры таким образом смогут тянуть время. Главным достижением может стать более частое использование ВАР у кромки поля.