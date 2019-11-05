Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил , что доверяет немецкому футболисту Андре Шюррле и уверен в его мотивации. Ранее форвард заявил о скором завершении карьеры.
Шюррле перешел в "Спартак" летом на правах аренды. Красно-белые имеют право выкупить контракт футболиста после сезона-2019/20. После перехода Шюррле отыграл 14 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
Тедеско в интервью ТАСС заявил, что Шюррле является примером на тренировках "Спартака". По его мнению, форвард не собирается завершать карьеру в ближайшее время.
"Он профессионал, он упорно тренируется и знает свое тело. Он очень профессионально относится к нему - занимается терапией, посещает сауну. Могу сказать, что он на 100% профессионален и мотивирован", - заявил Тедеско.
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