Тренер "Спартака" прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил , что доверяет немецкому футболисту Андре Шюррле и уверен в его мотивации. Ранее форвард заявил о скором завершении карьеры.

Шюррле перешел в "Спартак" летом на правах аренды. Красно-белые имеют право выкупить контракт футболиста после сезона-2019/20. После перехода Шюррле отыграл 14 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Тедеско в интервью ТАСС заявил, что Шюррле является примером на тренировках "Спартака". По его мнению, форвард не собирается завершать карьеру в ближайшее время.