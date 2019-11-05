Лучший момент выходных: медаль Косторной отдали другой фигуристке

В субботу, 2 ноября на Гран-при Франции произошел забавный момент. Во время награждения глава Гренобля Кристоф Феррари вручил золотую медаль, которая предназначалась россиянке Алене Косторной, другой фигуристке.



Ошибка с медалью Алены Косторной.

Чиновник наградил золотом американку Мэрайю Белл, которая на самом деле заняла третье место. Девушка вовремя сориентировалась в ситуации и передала медаль Косторной. Алена впервые выступала на этапе взрослого Гран-при и смогла опередить даже олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Косторная установила личный рекорд на этих соревнованиях, Загитова стала второй. Мария Сотскова заняла 11-е место.