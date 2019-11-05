Лучший момент выходных: медаль Косторной отдали другой фигуристке

В субботу, 2 ноября на Гран-при Франции произошел забавный момент. Во время награждения глава Гренобля Кристоф Феррари вручил золотую медаль, которая предназначалась россиянке Алене Косторной, другой фигуристке.
Чиновник наградил золотом американку Мэрайю Белл, которая на самом деле заняла третье место. Девушка вовремя сориентировалась в ситуации и передала медаль Косторной. Алена впервые выступала на этапе взрослого Гран-при и смогла опередить даже олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Косторная установила личный рекорд на этих соревнованиях, Загитова стала второй. Мария Сотскова заняла 11-е место.
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