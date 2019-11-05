Российский чемпион Олимпиады-96 скончался в возрасте 43 лет

Российский гимнаст Дмитрий Василенко скончался в возрасте 43 лет. Ранее у спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Последнее время гимнаст был парализован.

О смерти Василенко сообщил гимнаст Алексей Немов. В Instagram он выразил соболезнования родным и близким спортсмена. 3 ноября у Дмитрия зафиксировали смерть мозга, а сегодня спортсмен был отключен от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Василенко в 1996 году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Атланте. Двумя годами ранее взял серебро на чемпионате мира.