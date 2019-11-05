Российская молодежка стартовала с победы в Суперсерии с канадцами

Молодежная сборная России по хоккею успешно стартовала в Суперсерии с канадскими командами. В первой игре команда Валерия Брагина победила сборную лиги Квебека (QMJHL). Игра завершилась со счетом 4:3.



Победная шайба российской молодежки.

По две шайбы в составе россиян забросили Александр Хованов и Дмитрий Завгородний. Победный гол был забит на 17-й минуте третьего периода.

В рамках Суперсерии россияне проведут еще два матча - против сборной лиги Онтарио (OHL) и команды Западной хоккейной лиги (WHL).