Российская молодежка стартовала с победы в Суперсерии с канадцами

Молодежная сборная России по хоккею успешно стартовала в Суперсерии с канадскими командами. В первой игре команда Валерия Брагина победила сборную лиги Квебека (QMJHL). Игра завершилась со счетом 4:3.
По две шайбы в составе россиян забросили Александр Хованов и Дмитрий Завгородний. Победный гол был забит на 17-й минуте третьего периода.
В рамках Суперсерии россияне проведут еще два матча - против сборной лиги Онтарио (OHL) и команды Западной хоккейной лиги (WHL).
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